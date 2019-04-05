В ХМАО отказались возбуждать дело о пытках Свидетелей Иеговы

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу отказался возбуждать уголовное дело о пытках последователей "Свидетелей Иеговы". Об этом изданию "МБХ медиа" сообщил адвокат подозреваемых Егиазар Черников.
Защита сообщила о намерении обжаловать отказ в возбуждении дела. По словам адвоката, пытки задержанных были в отделении Следственного комитета в Сургуте, ими якобы руководил глава местного отдела ведомства.
Защитник утверждает, что проверка этих случаев была "предвзятой и необъективной", в том числе из-за отказа включить в материалы показания очевидцев, которые подтверждали факты пыток. В отличие от слов очевидцев, следствие приняло во внимание показания должностных лиц, добавил адвокат. При этом он утверждает, что ему незаконно отказали в праве ознакомиться с материалами проверки.
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