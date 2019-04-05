Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В ХМАО отказались возбуждать дело о пытках Свидетелей Иеговы

Смотреть комментарии

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу отказался возбуждать уголовное дело о пытках последователей "Свидетелей Иеговы". Об этом изданию "МБХ медиа" сообщил адвокат подозреваемых Егиазар Черников.

Защита сообщила о намерении обжаловать отказ в возбуждении дела. По словам адвоката, пытки задержанных были в отделении Следственного комитета в Сургуте, ими якобы руководил глава местного отдела ведомства.

Защитник утверждает, что проверка этих случаев была "предвзятой и необъективной", в том числе из-за отказа включить в материалы показания очевидцев, которые подтверждали факты пыток. В отличие от слов очевидцев, следствие приняло во внимание показания должностных лиц, добавил адвокат. При этом он утверждает, что ему незаконно отказали в праве ознакомиться с материалами проверки.

  • ​20 февраля семь последователей религиозной организации сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. Двое из них – Артем Ким и Евгений Кайряк – подали заявления о случившемся. Ким обратился в прокуратуру, Кайряк – в полицию. Кайряк записал видеоролик, в котором подробно рассказал о пытках. Его душили пакетом и одновременно били электрошокером. Опасаясь за свою жизнь, он дал показания, которые от него требовали.
  • 21 марта Министерство юстиции РФ сообщило, что выполнило требование Европейского суда по правам человека о независимом медицинском обследовании Свидетеля Иеговы Сергея Логинова из Сургута. Следов пыток не было обнаружено, утверждают в ведомстве.
  • В 2017 году Верховный суд России признал организацию Свидетелей Иеговы экстремистской.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG