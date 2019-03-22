В Амурской области полицейские пришли в дома пяти Свидетелей Иеговы. Они провели обыски по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации, сообщается на сайте религиозного объединения.
Следственные действия прошли 21 марта в городе Зея. В рамках расследования подозреваемым стал один из последователей Свидетелей Иеговы, 42-летний Константин Моисеенко, которого отпустили под подписку о невыезде.
По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 37 их последователей содержатся под стражей, 21 из них находятся в СИЗО, остальным мера пресечения была смягчена.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент.
- Тем не менее со времени запрета в России более 70 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, более 300 обысков.
- 6 февраля в Орле приговорили к шести с половиной годам лишения свободы гражданина Дании Денниса Кристенсена. Его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы.
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