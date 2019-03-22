В Амурской области полицейские пришли в дома пяти Свидетелей Иеговы. Они провели обыски по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации, сообщается на сайте религиозного объединения.

Следственные действия прошли 21 марта в городе Зея. В рамках расследования подозреваемым стал один из последователей Свидетелей Иеговы, 42-летний Константин Моисеенко, которого отпустили под подписку о невыезде.

​По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 37 их последователей содержатся под стражей, 21 из них находятся в СИЗО, остальным мера пресечения была смягчена.