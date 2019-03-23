Свидетели Иеговы сообщили об аресте двух членов церкви в Приморье

Двое членов религиозной организации Свидетели Иеговы арестованы в Приморском крае. Об этом сообщает официальный сайт организации. По данным сайта, суд арестовал их 19 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Одному из арестованных, Сергею Сергееву, 63 года. Возраст второго, Юлия Белослудцева, не сообщается.

По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 25 их последователей содержатся под стражей, ещё 27 — под домашним арестом.