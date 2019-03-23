Свидетели Иеговы сообщили об аресте двух членов церкви в Приморье

Двое членов религиозной организации Свидетели Иеговы арестованы в Приморском крае. Об этом сообщает официальный сайт организации. По данным сайта, суд арестовал их 19 марта, однако известно об этом стало только сейчас.
Одному из арестованных, Сергею Сергееву, 63 года. Возраст второго, Юлия Белослудцева, не сообщается.
По данным сайта "Свидетели Иеговы в России", в общей сложности в стране не менее 25 их последователей содержатся под стражей, ещё 27 — под домашним арестом.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- Со времени запрета в России более 70 последователей религиозной организации подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, более 300 обысков.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.