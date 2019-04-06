Экипаж буксира, сопровождавшего "Адмирал Кузнецов", судится за льготы

Экипаж буксира "Алтай", сопровождавшего российский авианосец "Адмирал Кузнецов" во время операции в Сирии, судится с объединённым стратегическим командованием Северного флота за статус полноценных ветеранов боевых действий. Об этом в субботу сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, 49 членов экипажа, являющиеся гражданским персоналом войсковой части, обратились в Североморский военный суд. Они настаивают, что вместе с военнослужащими были привлечены к выполнению задач в восточной части Средиземного моря.

Буксир "Алтай" обеспечивал боевую устойчивость "Кузнецова", помогал ему маневрировать. Также, по утверждению экипажа, авианосец успешно применял палубную авиацию благодаря помощи команды буксира.

Командировка экипажа продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017-го. За неё моряки получили медали "Участнику военной операции в Сирии" и удостоверения ветеранов боевых действий. При этом социальные льготы им предоставили только по одному из пунктов соответствующей статьи закона "О ветеранах" – в основном это санаторное лечение, отпуска и преимущества в очереди на приобретение участков.

Сами моряки через суд требуют признать их фактическими участниками боевых действий и предоставить льготы по пенсионному и налоговому обложению, оплате жилья и лечения.

Североморский военный суд иск экипажа отклонил, поскольку пришёл к выводу, что моряки не доказали своё непосредственное участие в боевых действиях. Двое из истцов обжаловали это решение в Мурманском областном суде, но их заявление отклонили на стадии предварительных слушаний, пишет "Коммерсантъ".