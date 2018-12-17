"Извлекали кусачками". Моряки торговали деталями с "Адмирала Кузнецова"

В понедельник несколько российских СМИ обратили внимание на новость, опубликованную 14 декабря на сайте ежедневного областного издания "Мурманский вестник". В ней рассказывалось о приговоре, который суд вынес двум военнослужащим с авианосца "Адмирал Кузнецов" за хищение с корабля и продажу почти 400 содержащих драгоценные металлы радиодеталей. Радио Свобода выяснило, что осужденные находятся под стражей с февраля 2018 года, а один из них несколько лет назад был вынужден отдать свой автомобиль банку в счет погашения кредита.

Моряки с единственного в России авианесущего крейсера и до этого не раз попадали в криминальные хроники: например, попадались на перевозке наркотиков или сбивали пешеходов насмерть в состоянии алкогольного опьянения. Новость о том, что двое военнослужащих попались на воровстве радиодеталей с "Адмирала Кузнецова", была опубликована "Мурманским вестником" в минувшую пятницу и содержала довольно скудные сведения об инциденте: в сообщении говорилось, что старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем военные организовали на "Кузнецове" подпольную мастерскую, где извлекли кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Результаты своего труда мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей.

Информацию о краже радиодеталей с "Адмирала Кузнецова" подтвердило изданию "Комсомольская правда Мурманск" Военное следственное управление СК РФ по Северному флоту. Как сообщили в ведомстве, приговор старшине и матросу был вынесен по статье 158 УК, часть 4, пункт "б": "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере". Суд приговорил обоих к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с них по 630 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

"Подпольную мастерскую" на единственном российском авианосце "накрыли" не позднее начала февраля

Радио Свобода не удалось найти решение по делу Ахмайсова и Филина на сайте Мурманского гарнизонного военного суда, который, если верить информации "Комсомольской правды", вынес приговор. Зато на сайте суда есть решение от 26 июня 2018 года: оно вынесено по итогам иска Расчетного центра Минобороны к Филину Ф. А., в котором военное ведомство требовало от матроса вернуть 20778 рублей, выплаченные ему в качестве денежного довольствия за февраль. Представитель Минобороны утверждал в суде, что из-за канцелярской ошибки эти деньги были перечислены на счет Филина несмотря на то, что с 15 февраля он уже был "бывшим военнослужащим" и содержался в СИЗО №1 в Мурманске. Суд встал на сторону министерства и постановил взыскать с Филина эти средства. Таким образом, можно предположить, что "подпольную мастерскую" на единственном российском авианосце "накрыли" не позднее начала февраля.

Еще одно решение этого же суда позволяет предположить, что Ахмайсова и Филина на воровство радиодеталей толкнула необходимость платить по кредитам. В базе судебных актов можно найти решение Октябрьского районного суда от 25 мая 2015 года, которым суд удовлетворил требования банка ВТБ 24 взыскать с Ахмайсова А. Д. денежные средства и проценты за пользование кредитом, взятым на покупку автомобиля, поскольку тот "систематически не исполнял принятые на себя по кредитному договору обязательства". Автомобиль Ахмайсова этим решением суда также был арестован.

Неудачи и происшествия, из раза в раз вызывающие шквал насмешек в соцсетях, случаются с "Адмиралом Кузнецовым" на протяжении всех последних лет. В ночь на 30 октября в поселке Росляково под Мурманском затонул плавучий док ПД-50, в котором "Кузя" проходил плановый ремонт. На палубу авианосца при этом упал кран, проделавший в обшивке корабля пробоину площадь в 20 квадратных метров. Один человек в результате этого ЧП погиб, трое получили серьезные травмы. По основной версии, причиной аварии стало отключение электричества на берегу, в результате чего поддерживающие док на плаву насосы остановились. Как выяснили журналисты, трагедии можно было бы избежать, если бы два года назад в целях оптимизации на ПД-50 не расформировали собственную моторную группу – она отвечала за работу дизель-генераторов дока и позволяла ему не зависеть от "материкового" электричества.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2016 году он участвовал в российской военной операции в Сирии. При проходе "Кузнецова" через пролив Ла-Манш на пути из Североморска к сирийскому берегу Средиземного моря наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако сообщили о том, что "Адмиралу Кузнецову" предстоит ремонт.

В Сирии авианосец потерял два палубных истребителя

Сирийский поход "Кузнецова" стоил российскому бюджету 7 миллиардов рублей. Во время операции в Сирии авианосец потерял два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались. В апреле 2018 года Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова". Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на модернизацию российского авианосца потратят около 60 миллиардов рублей.

Объединенная судостроительная корпорация настаивает, что вопреки всем бедам с "Кузнецовым" его модернизация и ремонт идут по плану и корабль будет возвращен в боевой состав ВМФ России в 2021 году.