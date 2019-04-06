Boeing сокращает производство "Боинг-737 MAX" после катастроф

Американская корпорация Boeing на фоне расследования причин двух катастроф самолётов "Боинг-737 MAX" сообщила о планах сокращения их производства в ближайшее время.

С середины апреля производство самолётов этой модели сократится на 20 процентов - вместо 52 самолётов в месяц будут производить 42. Агентство Reuters отмечает, что этот шаг означает, что в корпорации не рассчитывают на возобновление полётов "Боинг-737 MAX" в ближайшее время.

Мораторий на их полёты был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Корпорация приостановила поставки авиакомпаниям новых самолётов, а некоторые компании объявили об отказе от лайнеров этой модели.

Причина в том, что, согласно предварительным данным расследования, крушение "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года произошло по вине ошибки в программном обеспечении. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург. Он пообещал внести в программное обеспечение изменения, чтобы исключить возможность возникновения подобных аварийных ситуаций в будущем. Неясно, однако, поможет ли этот шаг вернуть доверие клиентов.

Сейчас мораторий на полёты затронул около 370 "Боинг-737 MAX" в разных странах мира. Авиакомпании ранее заказали около 5 тысяч таких машин.

Причиной катастроф в Эфиопии и Индонезии, по предварительным данным, стал сбой системы, которая автоматически переключает стабилизатор на пикирование (опускает нос самолёта по направлению к земле) в случае, если получает сигнал, что самолёт выходит на слишком большие углы атаки (поднимает нос) и теряет скорость. Оба раза, как утверждается, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Пилоты пытались её отключить, однако не смогли.