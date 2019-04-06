С обложек британских паспортов пропали слова "Европейский Союз"

Власти Великобритании начали выдавать гражданам паспорта без слов "Европейский Союз" на обложке – несмотря на то, что Британия на данный момент по-прежнему остаётся членом ЕС.

В министерстве внутренних дел утверждают, что ориентировались на согласованную ранее дату Брекзита – 29 марта 2019 года – и подготовили новые обложки паспортов к этой дате. Согласно плану, в конце 2019 года дизайн британских паспортов должен полностью измениться, и цвет их обложки поменяется с пурпурного (это единый цвет паспортов подавляющего большинства стран ЕС) на синий.

Впрочем, по-прежнему неясно, когда именно Британия выйдет из ЕС. Брекзит был перенесён с 29 марта на 12 апреля фактически в последний момент. Теперь британский премьер просит ЕС вновь перенести дату Брекзита – на 30 июня. Причина этого в том, что британский парламент до сих пор не одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС и в то же время исключил Брекзит без соглашения. Отсрочка должна помочь или принять существующий вариант соглашения, или найти альтернативный подход к Брекзиту, о котором в последние дни премьер Тереза Мэй ведёт переговоры с оппозиционными лейбористами.

Ряд обладателей новых паспортов выразили недоумение и даже гнев по поводу исчезновения слов "Европейский Союз" с обложек. Часть из них указывают на формальное нарушение, другие выражают надежду, что Брекзит в конце концов будет отменён и Британия останется членом ЕС.