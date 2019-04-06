В Санкт-Петербурге задержаны активисты движения "Весна"

В Петербурге активистов движения "Весна" подозревают в употреблении наркотиков, но экспресс-анализ на состояние опьянения, на который возили одного из активистов, показал 0,000 мг/л, передает "Группа помощи задержанным".

Задержанным не дали ознакомиться с актом освидетельствования и не выдали его копию.

Ранее поступили сообщения, что в Петербурге полицейские задержали активистов движения "Весна" Тимофея Городилова, Дарью Мерененко и Александру Власенко. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на "Группу помощи задержанным".

Причиной задержания стало обращение, зарегистрированное в Книге учета сообщений о преступлениях (сокращённо КУСП). Первоначально не сообщалось, во время какой акции задержаны участники движения. .

Молодёжное общественно-политическое движение "Весна", созданное в Петербурге бывшими активистами ряда молодёжных демократических движений, ставит своей целью "смену коррумпированного режима, построение системы, основанной на демократии и правах человека". Кроме Петербурга, отделения "Весны" есть Воронеже, Чебоксарах, Оренбурге, Костроме и Москве.