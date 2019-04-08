Почти две трети россиян считают, что законы об оскорблении государственных символов и распространении недостоверных новостей в интернете приняты для того, чтобы не допустить критику власти. Об этом говорится в исследовании "Левада-центра", опубликованном в понедельник.
23 процента опрошенных ответили, что законы направлены на обеспечение достоверности новостей в СМИ и интернете.
Закон о наказании за оскорбление власти не одобрили 53 процента опрошенных, поддержали его 39 процентов.
За запрет "фейковых" новостей высказались 55 процентов респондентов, 33 процента его не одобрили.
Опрос сотрудники "Левада-центра" провели в конце марта среди 1,6 тысяч человек старше 18 лет в 50 регионах России: около 40 процентов заявили, что "что-то слышали" об упомянутых законах, еще 41 – впервые услышали о них от социологов.
- В России 29 марта вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.
- За распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.
- За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.
- С призывом отклонить законопроекты выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав их проявлением цензуры.
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