Почти две трети россиян считают, что законы об оскорблении государственных символов и распространении недостоверных новостей в интернете приняты для того, чтобы не допустить критику власти. Об этом говорится в исследовании "Левада-центра", опубликованном в понедельник.

23 процента опрошенных ответили, что законы направлены на обеспечение достоверности новостей в СМИ и интернете.

Закон о наказании за оскорбление власти не одобрили 53 процента опрошенных, поддержали его 39 процентов.

За запрет "фейковых" новостей высказались 55 процентов респондентов, 33 процента его не одобрили.

Опрос сотрудники "Левада-центра" провели в конце марта среди 1,6 тысяч человек старше 18 лет в 50 регионах России: около 40 процентов заявили, что "что-то слышали" об упомянутых законах, еще 41 – впервые услышали о них от социологов.

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