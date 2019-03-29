Нарушаете, уважаемый! Первый день с "законом о неуважении к власти"

29 марта в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие многотысячные штрафы и даже арест за "распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти". Пользователи социальных сетей наперебой бросились тестировать новый закон "на прочность", а оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд с требованием отменить поправки.

Поправки в законодательство, карающие за "неуважение к власти", а также закон, запрещающий СМИ распространять "недостоверную информацию", были приняты Госдумой в начале марта, затем одобрены Советом Федерации и подписаны президентом. Сегодня истекли 10 дней с момента их опубликования в правительственной "Российской газете", после которых новые законодательные нормы вступают в силу. Полный текст части 3 статьи 20.1 КоАП, в котором речь идет о "неуважении к власти", звучит так:

"Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

После принятия закона парламентом пользователи социальных сетей предположили, что он ограничит свободу слова в интернете еще сильнее, чем это произошло после вступления в силу "законов Яровой", приведших к многочисленным уголовным делам за репосты и лайки в соцсетях. Несмотря на это, в первый день действия новых поправок в административный кодекс многие комментаторы решили тут же выразить свое отношение к закону на практике – и стали писать посты и твиты, выражающие, с их точки зрения, "неуважение к власти" (справедливости ради скажем, что в статье КоАП говорится о выражении неуважения "в неприличной форме", хотя критерии "приличности" при принятии закона никто не определил).

Леонид Гозман:

Вступил в силу закон о запрете выражения неуважения к власти в неприличной форме. В соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами заявляю: власть, законодательно запрещающая называть себя идиотами, ворами, клоунами, состоит из трусов, идиотов, воров и клоунов. Примите и прочее.

К этому своего рода флешмобу присоединилось агентство шуточных новостей "Панорама" – кстати, его авторов теперь могут привлечь к ответственности по другому закону из "пакета Клишаса", предусматривающему ответственность за распространение фейковых новостей:

Законы "о фейках" и "неуважении к власти" возродили из небытия старый советский анекдот:

Виктор Шендерович:

Сегодня, когда закон о неуважении к государству вступил наконец в свою законную силу, считаю своей обязанностью сказать прямо: я очень уважаю государство! И когда, чудесным образом, оно вдруг появится по месту моего жительства, вместо той бандитско-лубянской малины, которая тут рулит в настоящее время под двуглавым орлом, ********** [грубо уворованным, – замена Радио Свобода] в процессе захвата власти, – я немедленно выражу этому государству свое полное уважение и гражданскую приязнь.

Сегодня же, буквально спустя несколько часов после вступления закона в силу, в Верховный суд РФ был подан иск с требованием признать его недействующим. С полным текстом искового заявления, которое от лица оппозиционного политика Дмитрия Гудкова подала юрист Юлия Федотова, можно ознакомиться по этой ссылке. В исковом заявлении, в числе прочего, говорится о том, что поправки в КоАП противоречат российскому и международному законодательству. Подробнее об иске Юлия Федотова рассказала Радио Свобода:

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"Указанный закон не соответствует критерию правовой определенности: норма в нем настолько неясная и настолько размытая, что притянуть под нее, в принципе, можно все что угодно. Конституционный суд в одном из своих постановлений сказал, что отсутствие принципа правовой определенности в законе нарушает право граждан на защиту – человек просто не знает, от чего и какими способами ему защищаться. Кроме того, поскольку человек лишен возможности прогнозировать правомерность своего поведения, фактически он будет вынужден ограничивать свои слова и свою свободу выражения мнения. Потому что он не знает, привлекут ли его к ответственности за то, что он скажет или напишет, или нет. Кроме того, в законе неясные формулировки – "явное неуважение к органам государственной власти". Получается, этим законом нам прямо говорят, что мы должны уважать органы госвласти, что бы они ни делали. Неясно также, что такое "человеческое достоинство", что такое "общественная нравственность", что такое "неприличная форма".

Любой обыкновенный ППСник будет делать скриншоты со своего смартфона и отправлять материалы в суд

Этот закон, на мой взгляд, стоит на втором месте после "закона об оскорблении чувств верующих" по уровню неопределенности и размытости. Помимо этого отмечу, что изменения внесены в статью о мелком хулиганстве, она отнесена к подведомственности полиции. Проведение административного расследования и назначение экспертиз законом не предусмотрены. Получается, любой обыкновенный ППСник, обыкновенный сержант будет делать скриншоты со своего смартфона, сидя у себя где-то в кабинете, и отправлять материалы в суд. Здесь у нас отсутствует реализация принципа равноправия сторон в административном процессе. Кроме того, отмечу какие-то совершенно драконовские, на мой взгляд, суммы штрафа и административный арест в 15 суток по этому правонарушению, которое фактически наказывает просто за публикации в интернете. Здесь даже наказание не соответствует никакому критерию справедливости. Внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в этой части, в статью 20.1, безусловно нарушает право граждан на свободу слова, на свободу выражения мнения, нарушает права гражданина придерживаться любых политических и иных взглядов. Фактически это проявление цензуры и ограничение свободы слова. Это не запрет каких-то оскорблений или так называемого "языка ненависти", это запрет высказывания любой критики. Под эту норму можно подвести все что угодно. Закон должен соответствовать критерию правовой определенности. Этот закон ему не соответствует, значит, это не закон. Я лично отказываюсь его соблюдать".

Член Совета Федерации Андрей Клишас, инициатор принятия закона "о неуважении к власти" и его автор, назвал иск Дмитрия Гудкова "фарсом" и "самопиаром".

Впрочем, иск в Верховный суд стал не единственной реакцией на "закон о неуважении к власти" в юридическом и правовом поле. В четверг стало известно, что депутат псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг собирается внести на рассмотрение регионального парламента законопроект, предусматривающий наказание для чиновников "за неуважение к гражданам". Об этом сам Шлосберг написал в Фейсбуке:

"Это унизительные для самой власти, бредовые, но опасные законы трусливых и злых обитателей кабинетов. На эти законы должен быть ответ общества – в первую очередь сохранением публичной гражданской позиции, но не только.

Люди в нашей стране привыкли к юридическому беспределу, когда закон не соответствует праву, когда с помощью закона власти сознательно ограничивают и нарушают права людей. Закон стал источником повышенной опасности, а должен быть гарантом прав человека.

Ответ на беспредел должен быть подготовлен именно в форме закона: клин клином вышибают. После принятия законов Путина-Клишаса-Толстого наша команда подготовила два законопроекта об ответственности публичных лиц, занимающих должности в органах госвласти и местного самоуправления, за публичное неуважение к правам и свободам человека и гражданина, чтобы все эти замечательные реплики типа "государство не просило ваших родителей вас рожать", "за 3500 руб. в месяц вы будете чувствовать себя только здоровее", "к сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел бомжей" были наказуемы.

Более того, необходима ответственность всех выборных лиц и чиновников за участие в принятии коллегиальных решений, нарушающих права и свободы граждан. Коллективная ответственность стала прямой причиной безответственности и безнаказанности".

По словам депутата, его законопроект предусматривает еще более суровые санкции против нарушителей, чем "закон о неуважении власти": штраф в 100 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.