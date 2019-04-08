Губернатор Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в Абаканский городской суд иск к пресс-секретарю компании "Роснефть" и ведущему Первого канала Михаилу Леонтьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщила пресс-секретарь суда.

Ответчиками по иску, помимо Леонтьева, указаны "Агентство информационных сообщений" и рекламное агентство "Медведь" (телеканал ТВ7) из Хакасии. В качестве соответчика привлекли издательский дом "Комсомольская правда".

​Истец требует признать порочащими честь и достоинство слова Леонтьева, который назвал Коновалова "дебилом", сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" пресс-секретарь Абаканского городского суда Анжелика Гуляева. О компенсации морального вреда, по её словам, Коновалов не заявлял.

"В ближайшее время дело вряд ли рассмотрят по существу, поскольку сначала должны быть проведены лингвистические экспертизы", – сообщила Гуляева.