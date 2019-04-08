Губернатор Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в Абаканский городской суд иск к пресс-секретарю компании "Роснефть" и ведущему Первого канала Михаилу Леонтьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщила пресс-секретарь суда.
Ответчиками по иску, помимо Леонтьева, указаны "Агентство информационных сообщений" и рекламное агентство "Медведь" (телеканал ТВ7) из Хакасии. В качестве соответчика привлекли издательский дом "Комсомольская правда".
Истец требует признать порочащими честь и достоинство слова Леонтьева, который назвал Коновалова "дебилом", сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" пресс-секретарь Абаканского городского суда Анжелика Гуляева. О компенсации морального вреда, по её словам, Коновалов не заявлял.
"В ближайшее время дело вряд ли рассмотрят по существу, поскольку сначала должны быть проведены лингвистические экспертизы", – сообщила Гуляева.
- В декабре 2018 года Леонтьев в эфире радио "Комсомольская правда" назвал Коновалова "дебилом".
- В январе 2019 глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который утверждал, что предвыборную кампанию Коновалова осенью 2018 года якобы финансировал "Рутэк". Бенефициаром холдинга считается бизнесмен Глеб Хор, член партии "Единая Россия", которую во время предвыборной кампании активно критиковал Коновалов. Абаканский городской суд признал сведения, распространённые Леонтьевым о Коновалове в эфире абаканского телеканала ТВ7, ложными и обязал редакцию выпустить опровержение.
- Выборы главы Хакасии прошли в конце 2018 года в несколько этапов. В первом туре Валентин Коновалов обошёл действующего губернатора Зимина. В итоге тот снял свою кандидатуру во втором туре, который откладывали несколько раз: свои кандидатуры в последний момент также снимали представители "Справедливой России" и Партии роста. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом. Для победы ему нужно было набрать больше 50 процентов голосов от числа пришедших на участки избирателей. Коммунист набрал 57,5 процента. Он вступил в должность 15 ноября 2018.
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