Bloomberg: в Конгрессе пока нет единства о новых санкциях против РФ

Соавтор одного из внесённых в Конгресс США законопроектов об ужесточении санкций против России сенатор-республиканец Марко Рубио признал, что уровень поддержки новых санкций среди его коллег пока недостаточен для быстрого принятия документов. "Мы сейчас сталкиваемся с некоторой усталостью от санкций. Надеюсь, нам удастся убедить больше людей присоединиться к нам" - цитирует Рубио агентство Bloomberg.

В последнее время сообщалось о двух законопроектах, направленных на ужесточение санкций против Кремля в связи со вмешательством России в выборы президента США и агрессивными действиями Москвы в разных странах мира. Первый, внесённый республиканцем Линдси Грэмом и демократам Бобом Менендесом, предусматривают введение санкций против близких к президенту России Владимиру Путину физических лиц, а также против компаний, задействованных в экспорте сжиженного газа. Речь идёт также о санкциях против суверенного долга России. Второй законопроект, внесённый Рубио и демократом Крисом ван Холленом, предусматривает, что в случае, если будут подтверждены новые попытки России вмешаться в выборы в США, будут введены санкции против руководителей российского государства, энергетического и оборонного сектора, а также некоторых крупнейших банков.

Оба законопроекта являются ужесточёнными версиями документов, которые уже вносились в Конгресс в 2018 году, но депутаты не успели их рассмотреть до промежуточных выборов.

Bloomberg отмечает, что многие в Конгрессе убеждены, что России необходимо дать чёткий сигнал о недопустимости вмешательства в выборы, однако расходятся во мнениях, как именно это сделать. Кроме того, как отмечает агентство, администрация Трампа не высказалась в поддержку этих санкций, что также затрудняет их принятие.

Ряд сенаторов также считает, что разработка долгосрочной стратегии по сдерживанию России важнее индивидуальных санкций.

Bloomberg отмечает, что Конгресс может вернуться к рассмотрению законопроектов о санкциях после публикации доклада комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы - в зависимости от его содержания.