Конгресс США рассмотрит законопроект, предписывающей американской разведке собирать данные о финансовых активах Владимира Путина и его союзников. Документ, разработанный демократкой Валдиз Деминг и республиканкой Элис Стефаник выложен на сайте Деминг. По мнению авторов законопроекта, российское правительство использует коррупцию для удержания власти и ослабления других демократических режимов.

"Наилучший способом провести наступление на власть Путина и его сторонников — проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции", — заявила Деминг. Текст законопроекта напоминает, что Россию обвиняют во вмешательство в демократические институты в США.

Документ предлагает американскому разведывательному сообществу (16 ведомствам, занимающимся сбором разведывательной информации) проследить за источниками обогащения окружения Путина и его лично, и выяснить, кто из российских олигархов облегчает "коррупционные практики Владимира Путина".

В январе 2018 Министерство финансов США во обнародовало "Кремлёвский доклад" — список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. Список олигархов из доклада критиковался за то, что люди, получившие свои деньги за счёт близости к власти, не отделены в нём от предпринимателей, заработавших своё состояние без использования коррупционных схем, а, вероятно, скопирован вместе с опечатками из списка богатейших людей России по версии журнала Forbes.