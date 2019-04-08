Мэй встретится с Макроном и Меркель накануне обсуждения Брекзита с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 9 апреля встретится с лидерами Германии и Франции, встречи пройдут накануне экстренного саммита в Брюсселе по теме Брекзита. Об этом сообщают представители канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Тереза Мэй прилетит в Берлин утром во вторник, заявил пресс-секретарь Меркель Штефен Зайберт. По его словам, приоритетом для Германии остаётся стабильность в будущих отношениях остающихся в Евросоюзе стран. Отношения между Германией и Великобританией после выхода последней из Евросоюза должны оставаться "близкими и дружественными", считает Зайберт.
Также сообщается, что после перегоров в Берлине Тереза Мэй во вторник вечером прибудет в Париж. В Елисейском дворце заявили, что премьер-министр Великобритании обсудит тему Брекзита с Эммануэлем Макроном. О подробностях переговоров с президентом Франции не сообщается.
- На прошлой неделе Тереза Мэй предложила главе Евросовета Дональду Туску перенести Брекзит на 30 июня. Лидеры ЕС должны рассмотреть этот запрос на саммите 10 апреля. Если они ответят отказом, Британии грозит выход из ЕС 12 апреля без всякого соглашения.
- Евросоюз, в свою очередь, готов предложить Британии перенести Брекзит сразу на год, с тем что в случае одобрения соглашения с ЕС дата может быть сдвинута на более ранний срок. Как пишет агентство Reuters, такое предложение готовит Дональд Туск.
- Британская Палата общин на прошлой неделе перевесом в один голос приняла специальный законопроект, который обязывает премьера попросить об отсрочке Брекзита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. При этом депутаты уже три раза отказались одобрить соглашение о выходе Британии из ЕС и не смогли предложить какой-либо альтернативный подход к Брекзиту.
- Изначально Брекзит должен был состояться 29 марта, на данный момент он отсрочен до 12 апреля.