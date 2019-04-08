Мэй встретится с Макроном и Меркель накануне обсуждения Брекзита с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 9 апреля встретится с лидерами Германии и Франции, встречи пройдут накануне экстренного саммита в Брюсселе по теме Брекзита. Об этом сообщают представители канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Тереза Мэй прилетит в Берлин утром во вторник, заявил пресс-секретарь Меркель Штефен Зайберт. По его словам, приоритетом для Германии остаётся стабильность в будущих отношениях остающихся в Евросоюзе стран. Отношения между Германией и Великобританией после выхода последней из Евросоюза должны оставаться "близкими и дружественными", считает Зайберт.

Также сообщается, что после перегоров в Берлине Тереза Мэй во вторник вечером прибудет в Париж. В Елисейском дворце заявили, что премьер-министр Великобритании обсудит тему Брекзита с Эммануэлем Макроном. О подробностях переговоров с президентом Франции не сообщается.