Еврокомиссия: "жёсткий" Брекзит все более вероятен

Вероятность выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения продолжает расти. При этом Брюссель не понимает, что может стать альтернативой этому варианту, заявил заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен.

По мнению Катайнена, так называемый жёсткий Брекзит возможен, поскольку парламент Великобритании не предложил никаких других путей выхода из ЕС. Брюсселю известно только о том, какие решения неприемлемы для британских депутатов, но не о том, что предлагается делать вместо этого, уточнил замглавы Еврокомиссии.

Ранее с критикой действий британского парламента выступил представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слак. Он заявил, что резолюция с просьбой перенести Брекзит, которую накануне приняли депутаты, может в итоге привести к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Слак вновь призвал депутатов проголосовать за сделку по выходу из ЕС, которую британский премьер Тереза Мэй уже трижды предлагала депутатам.

Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. После отказа британских депутатов поддержать соглашение о Брекзите Брюссель согласился перенести этот срок на 12 апреля. До этого времени парламент Великобритании может принять соглашение или предложить Брюсселю альтернативный путь выхода из ЕС.

3 апреля палата общин британского парламента проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Документ предполагает обязать премьер-министра попросить об этом Брюссель. Чтобы закон был принят, его должна одобрить верхняя Палата лордов. Но окончательное решение о переносе даты и условиях выхода будет принимать Евросоюз.

На днях Тереза Мэй заявила, что надеется, что сможет отложить выход из ЕС до 22 мая. Евросоюз будет обсуждать ситуацию на экстренном саммите 10 апреля.