Одесский губернатор отказался подчиниться требованию Порошенко

Глава администрации Одесской области Максим Степанов отказался уходить в отставку по требованию президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает агентство "Униан". Ранее указ об увольнении Степанова появился на сайте президента Украины.

Глава администрации Одесской области назвал "странным документом" подписанный Порошенко указ об отстранении его от должности. Степанов сообщил, что президент предлагал ему подать в отставку на прошлой неделе по собственному желанию. Однако с этим предложением он не согласился.

Действующий глава области заявил, что юристы посоветовали ему не покидать должность. По его утверждениям, президент Украины не имеет права увольнять глав областных администраций, не получив представления по этому вопросу от кабинета министров.

6 апреля Пётр Порошенко назначил новым губернатором Одесской области первого заместителя Степанова Сергея Паращенко. Паращенко – член Облсовета от партии Блока Петра Порошенко.

В первом туре украинских президентских выборов в Одесской области 31 марта победил Владимир Зеленский, который получил более 40 процентов голосов. Действующего президента Украины поддержало менее 10 процентов населения региона. Зеленский и Порошенко вышли во второй тур.