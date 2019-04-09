Сахалинский суд не стал отменять приговор Хорошавину

Сахалинский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, осуждённого по делу о коррупции. Защита требовала оправдать бывшего чиновника, а также двух его подчинённых, сообщает агентство "Интерфакс".

В начале марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5 100 евро Хорошавину. Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, запрещающую чрезмерную продолжительность предварительного заключения.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. По версии следствия, губернатор и его подчинённые получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов. Защита Хорошавина утверждала, что в СИЗО он перенёс инсульт.

Рассмотрение дела бывшего губернатора началось в суде Южно-Сахалинска весной 2017 года. В феврале прошлого года Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток и легализации преступных доходов. Суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил его государственных наград. Суд также изъял у Хорошавина и его семьи имущество на один миллиард рублей. Сам бывший губернатор вину не признал.

Вместе с Хорошавиным осудили бывшего заместителя председателя областного правительства Сахалина Сергея Карепкина и бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Первый получил восемь лет и штраф в 4 миллиона рублей, второй – только штраф в 2,5 миллиона.