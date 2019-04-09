В Приморском крае, в районе села Сергеевка 7 апреля погиб 21-летний солдат срочной службы Валерий Степанов из Уфы. Он подорвался на мине, сообщило издание VL.ru.
Мать погибшего рассказала журналистам, что последний раз общалась с сыном 6 апреля. Тогда он сообщил ей, что его вместе с сослуживцем Евгением Епифанцевым оставили следить, чтобы посторонние не проникали на территорию полигона. Местные жители якобы воровали оттуда металл. На следующий день солдат перестал выходить на связь.
- В разговоре с матерью Степанов также отметил, что на полигон их отправили без еды и оружия. До демобилизации солдату оставалось 55 дней. Он служил в 127-й мотострелковой дивизии, 2-м мотострелковом батальоне, 1-м взводе, уточняет издание VL.ru.
Позже мать военнослужащего узнала, что в Сергеевке на полигоне погиб солдат, подорвавшийся на мине. Это оказался её сын. Командир рассказал матери погибшего, что сам не знал об оставленных на полигоне солдатах. В прокуратуре Восточного военного округа не смогли дать оперативный комментарий журналистам "Сибирь.Реалий".
- Это не первое сообщение о гибели военнослужащего в Приморье в апреле 2019 года. Издание Vl.ru на этой неделе писало, что двое призывников из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота попали под обстрел во время проходящих в регионе учений. Один морской пехотинец, находясь вблизи сектора поражения, получил несовместимые с жизнью травмы. Второй получил тяжёлые ранения.
- Ранее – в конце марта – стало известно, что пятеро контрактников получили травмы во время прыжков с парашютом на учениях воздушно-десантных войск в Приморском крае 18-22 марта.
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