В Приморском крае, в районе села Сергеевка 7 апреля погиб 21-летний солдат срочной службы Валерий Степанов из Уфы. Он подорвался на мине, сообщило издание VL.ru.

Мать погибшего рассказала журналистам, что последний раз общалась с сыном 6 апреля. Тогда он сообщил ей, что его вместе с сослуживцем Евгением Епифанцевым оставили следить, чтобы посторонние не проникали на территорию полигона. Местные жители якобы воровали оттуда металл. На следующий день солдат перестал выходить на связь.

В разговоре с матерью Степанов также отметил, что на полигон их отправили без еды и оружия. До демобилизации солдату оставалось 55 дней. Он служил в 127-й мотострелковой дивизии, 2-м мотострелковом батальоне, 1-м взводе, уточняет издание VL.ru.

Позже мать военнослужащего узнала, что в Сергеевке на полигоне погиб солдат, подорвавшийся на мине. Это оказался её сын. Командир рассказал матери погибшего, что сам не знал об оставленных на полигоне солдатах. В прокуратуре Восточного военного округа не смогли дать оперативный комментарий журналистам "Сибирь.Реалий".