Украина согласилась выдать России подозреваемого в причастности к убийству в 2004 году главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации. Цитаты из документа приводит РИА "Новости".
В документе сказано, что, несмотря на сложные взаимоотношения между двумя странами, в 2018 году Украина согласилась экстрадировать в Россию 22 разыскиваемых. Среди них – Магомед Дукузов, которого следствие считает причастным к убийству Хлебникова и обвиняет в убийстве бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина.
Был ли выдан Дукузов российским властям – неизвестно. О его задержании в Киеве сотрудниками СБУ сообщалось в ноябре 2017 года. В декабре того же года Генпрокуратура России утверждала, что подала запрос о его экстрадиции.
- Американский журналист Пол Хлебников был убит 9 июля 2004 года возле редакции журнала Forbes в Москве. По версии следствия, заказчиком убийства был чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, интервью у которого Хлебников взял для своей книги "Разговор с варваром". Исполнителями назывались уроженцы Чечни Фаиль Садретдинов, Казбек Дукузов (брат Магомеда Дукузова) и Муса Вахаев.
- В 2006 году подозреваемые были оправданы присяжными. Позже Верховный суд России отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, однако к тому моменту Казбек Дукузов и Муса Вахаев уже скрылись. Садретдинов был осужден по другому делу и освободился в 2011 году.
- Бывший вице-премьер Чечни Яков Сергунин был убит в 2004 году в центре Москвы за две недели до Хлебникова. Чиновника называли правой рукой Ахмада Кадырова, следствие предполагало, что он мог быть источником Хлебникова для материалов о коррупции в Чечне.
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