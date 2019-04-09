Украина согласилась выдать России подозреваемого в причастности к убийству в 2004 году главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации. Цитаты из документа приводит РИА "Новости".

В документе сказано, что, несмотря на сложные взаимоотношения между двумя странами, в 2018 году Украина согласилась экстрадировать в Россию 22 разыскиваемых. Среди них – Магомед Дукузов, которого следствие считает причастным к убийству Хлебникова и обвиняет в убийстве бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина.

Был ли выдан Дукузов российским властям – неизвестно. О его задержании в Киеве сотрудниками СБУ сообщалось в ноябре 2017 года. В декабре того же года Генпрокуратура России утверждала, что подала запрос о его экстрадиции.