Из Госдумы отозван закон, ограничивающий съёмку на выборах

Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин отозвал из Госдумы вызвавший критику законопроект об ограничении прав на съёмку на избирательных участках. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на помощницу Лукина.

Согласно поправкам, внесённым на прошлой неделе в Госдуму, фото- и видеосъемку на избирательных участках предлагалось вести только после уведомления председателя комиссии или кого-то из его заместителей. Они также определяли бы точку, с которой можно снимать.

Правила, предложенные Лукиным, должны были распространяться не только на журналистов, но и на наблюдателей. Против законопроекта, в частности, выступило движение за права избирателей "Голос". Там подчеркнули, что поправки ограничат права наблюдателей и работников СМИ.

Скорректировать законопроект Лукина также призвал политик Геннадий Гудков. Позднее он подтвердил, что бывший омбудсмен отозвал поправки по итогам "большого совещания".