В Москве начался суд над футболистами Кокориным и Мамаевым

Пресненский районный суд Москвы во вторник начал рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их, а также младшего брата Кокорина Кирилла и знакомого с футболистами тренера Александра Протасовицкого обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве по предварительному сговору. Репортаж из суда ведёт "Медиазона".

Утром 8 октября минувшего года, выходя из клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.​

После этого футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина Владимира Путина Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября участников нападения арестовали. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве, совершённом в составе группы лиц. Обвиняемым также вменяют причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, в том числе и с применением оружия – Дениса Пака братья Кокорины били стулом.