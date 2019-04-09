Суд в Чехии признал незаконной выдачу хакера Никулина в США

Конституционный суд Чехии отменил принятое в марте прошлого года министром юстиции страны решение о выдаче обвиняемого в хакерских атаках гражданина России Евгения Никулина Соединённым Штатам. Суд удовлетворил жалобу россиянина и признал, что тогдашний министр юстиции Чехии Роберт Пеликан нарушил его права.

Вердикт Конституционного суда никак не отразится на судьбе Никулина, поскольку тот сразу после принятия министром решения об экстрадиции в марте прошлого года был отправлен в США, где сейчас находится в тюрьме в ожидании процесса. Однако суд всё же рассмотрел жалобу Никулина и удовлетворил её с целью избежать повторения подобных прецедентов в будущем.

Речь идёт о формальном нарушении, допущенном, по мнению Конституционного суда, министром. Роберт Пеликан разрешил выдать Никулина в США, не дождавшись рассмотрения заявления российского хакера о предоставлении убежища в Чехии. Юристы при этом отмечают, что, даже если бы ему дали убежище, это не стало бы препятствием для выдачи Соединённым Штатам.

Американские власти обвиняют хакера в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Никулин был арестован в Праге в 2016 году, после чего начался спор о его экстрадиции – выдачи хакера добивалась также Россия, где против него тоже возбудили уголовное дело. Президент Чехии Милош Земан, известный своими высказываниями в одобрение политики Кремля, добивался выдачи Никулина именно в Россию, министр юстиции, однако, решил иначе. Адвокаты Никулина утверждали, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Доказательств этого, однако, представлено не было, а фамилия Никулина в контексте расследования Роберта Мюллера не упоминалась.