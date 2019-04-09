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Как Путин и его гости играли в "дружбу"

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё на пленарном заседании Международного форума "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019

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На Арктическом форуме в Санкт-Петербурге партнеры маскировали противоречия

Россия в Арктике занимается собственной обороной, а НАТО там вообще нечего делать, - заявляет министр иностранных дел РФ на Арктическом форуме. Владимир Путин уверяет своих северных коллег в своих исключительно миролюбивых планах. И они верят? О происходящем в Санкт-Петербурге политик Борис Мисин, эколог Владимир Чупров, военный эксперт Павел Фельгенгауэр, журналист Аркадий Дубнов. Ведущая Елена Рыковцева.

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