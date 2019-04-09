Укрупнение имени Мединского. Зачем из двух театров делать один

Намерение объединить два старейших российских театра – петербургскую Александринку и ярославский Волковский драмтеатр – раскололо театральную общественность на два конфликтующих лагеря.

Попыткой найти компромисс между сторонниками и противниками объединения стала состоявшаяся 8 апреля дискуссия в Союзе театральных деятелей (СТД РФ). К изумлению собравшихся во время неё выяснилось, что приказа министра культуры Владимира Мединского о создании комплекса под названием "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр – Академический театр имени Федора Волкова)" не существует. Между тем, именно на этот документ уже две недели ссылаются ведущие информационные агентства страны.

О том, что два театра станут единой институцией, Владимир Мединский сказал в День театра, 27 марта. На это очень нервно отреагировали ярославские власти, часть труппы Волковского театра и жители города. Новый проект они восприняли как посягательство на их культурное достояние, ведь во всех энциклопедиях написано, что Волковский театр – самый первый профессиональный театр России. Говорили и об утрате идентичности, и о том, что на деле провинциальный театр будет попросту поглощен более сильным собратом. Об этом на встрече в СТД напомнил заместитель председателя Ярославского правительства Максим Авдеев:

Этот вопрос уже не решается кавалерийским наскоком

– Региональная власть до объявления о присоединении такой информацией не обладала. Для нас это стало новостью, как и для большинства жителей всей нашей территории. Но для Ярославля вопрос Волковского театра не относится исключительно к творческой сфере. Он относится к сфере внутрирегиональной. Для нас это одна из немногих системообразующих вещей. Это вещи, которые очень сложно обсуждать в привязке к деньгам и прочим выгодам. Именно поэтому случился такой общественный отклик. Никому не понятно, что за этим стоит и зачем это нужно. Позитивно, что сейчас этот вопрос уже не решается кавалерийским наскоком, а мы находимся в обсуждении. Наша позиция такова: утрата самостоятельного статуса Волковским театром для региона является неприемлемым фактором. Мы будем счастливы, если для театра последуют какие-то блага, но не "в обмен на", а в качестве поддержки первого русского театра имени Федора Волкова.

Протесты ярославцев привели к тому, что премьер-министр России Дмитрий Медведев велел повременить с объединением и учесть мнение всех заинтересованных сторон. Для обмена этими мнениями и собрались деятели культуры в Москве. Глава СТД Александр Калягин начал с добрых слов в адрес инициаторов объединения – художественных руководителей двух театров:

Это форменным образом ликвидация театра

– Я с огромным уважением отношусь к Валерию Фокину, который сумел вдохнуть новую жизнь в Александринский театр и много добился. С уважением отношусь к Евгению Марчелли. За каждым стоит театр с великой историей, имеющей свою художественную ценность. Но думаю, что создавать творческий союз двух театральных коллективов – это ошибка. Предполагается даже не объединение, в приказе написано "присоединение". Это большая разница! Самый главное: почему этот вопрос решался без консультаций и, вообще, втайне от театрального сообщества? Почему нельзя было посоветоваться? В приказе написано, что в результате присоединения структурного подразделения имущество Волковского театра в полном объеме передается Александринскому театру. Простите меня, это форменным образом ликвидация театра! Можно просто заключить договор о сотрудничестве между ярославским театром и Александринкой и жить, но присоединение – это большой вопрос.

После этого вступления Александр Калягин зачитал полученное им письмо от почетного гражданина Санкт-Петербурга, артиста Олега Басилашвили:

Не проще ли попросту многократно увеличить нищенский заработок ярославцев, финансирование постановок, не тратя миллионы на механизм слияния?

"Пытаюсь найти выгоды от слияния двух театров –​ Александринского и Санкт-Петербургского драматического театра имени Волкова в Ярославле. Первое. Мне говорят, спектакли станут качественнее, лучше, ярче. Почему? Каким образом? Разве качество спектаклей и слияние двух театров взаимосвязаны?

Второе. Мне говорят, актеры смогут играть и там, и здесь. Не приведет ли эта система к окончательному уничтожению одного из великих достижений российской сцены – театра-семьи, театра-дома, театра единомышленников? Богатство российского театра определялось еще тем, что были разные театры-семьи –​ МХАТ и чуждый ему Мейерхольд, Товстоногов, Любимов, Эфрос, Малый театр и так далее. Искусственное взаимопроникновение, на мой взгляд, приведет к уничтожению этого богатства.

Третье. Мне говорят, ярославский театр в результате слияния с Александринским вырвется на другой уровень, и внутрироссийский, и международный. И кто определил этот уровень, произошедший благодаря слиянию? И почему, говоря о сегодняшнем российском театре, мы считаем, что надо кого-то догонять? Что, мы отстаем чуть ли не на 100 лет от мирового театра, что надо обязательно приглашать мировых режиссеров? Ну хорошо, приглашайте, но при чем здесь слияние двух театров, находящихся в разных городах?

Четвертое. Мне говорят, в театре имени Волкова недостаточное финансирование, поэтому низок его престиж, и в результате слияния с Александринским театром его финансирование многократно вырастет. Допустим. А не проще ли попросту многократно увеличить нищенский заработок ярославцев, финансирование постановок, не тратя миллионы на механизм слияния? Вот вам престиж, о котором мечтают авторы проекта.

Пятое. Мне говорят, появится новая сцена в Москве для двух театров - Александринского и ярославского. Зачем? Постройте эту сцену: она будет служить гастрольной площадкой для всех театров страны –​ и для зарубежных коллективов, и для вышеупомянутых двух театров".

Александр Калягин продемонстрировал отсканированную копию приказа Мединского с датой, номером и подписью министра. Замминистра культуры Павел Степанов открестился от документа:

"Его нет, поскольку за этим номером, за этой датой в базе министерства существует другой приказ. Проект приказа, действительно, был. Я помню, как мы долго обсуждали преамбулу этого приказа. Но с учетом того, что приказа юридически не существует, я не понимаю, зачем мы тратим время на его обсуждение. Приказ не внесен в базу Министерства культуры. Я не знаю, откуда там взялся номер и дата. Простите, если эта история каким-то образом оказалась в интернете, она не является официальным опубликованием, – заявил Павел Степанов.

На недоуменный вопрос, что же как не приказ в таком случае отменил Дмитрий Медведев, чиновник сказал – "приостановил действия, связанные с присоединением одного театра к другому".

Объяснения Павла Степанова мало кому показались убедительными. Не исключено, что приказ все-таки был, а затем каким-то образом вернулся в стадию проекта. Как бы то ни было, обсуждать пункты такого предварительного документа сейчас нет смысла. Зато есть смысл прислушаться к тем, кто уже имел опыт объединения. Директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов вспоминает о событиях 19 летней давности:

Через месяц-два после объединения, начались взаимное непонимание, конфликты, манифестации

– В феврале 2000 года в Ярославле на базе двух театров – Юного зрителя и Кукол – было создано театральное объединение. У нас общее здание, мы не на 800 километров друг от друга находимся. У нас знающие наизусть друг друга труппы, в отличие от обсуждаемых театров. У нас, естественно, общий учредитель. Оба руководителя на тот момент театра стремились, как и вы, к объединению. Не один театр вливался, как в проекте приказа сказано, в другой, а оба театра теряли юридическое лицо, создавалось новое юридическое лицо под названием "Ярославское государственное театральное объединение". И внутри этого объединения существовали на правах структурных подразделений два театра – Юного зрителя и Театр кукол, которые продолжали работать со своими труппами, со своими главными режиссерами, со своим репертуаром, на своих сценах, со своими постановочными частями. Фактически объединялись бухгалтерия, транспорт, частично служба снабжения, частично мастерские. Буквально через месяц-два после объединения начались взаимное непонимание, конфликты, манифестации, пресса, обсуждения, совещания в СТД. Короче, через два года мы разъединились. Прошло 17 лет. Страсти утихли. Можно подводить какие-то итоги, делать какие-то выводы. Главный вывод: когда объединяются один, два или более театров, то возникает один театр, а не два и более.

История развода двух театров, о которой рассказал Дмитрий Стрекалов, – это еще наилучший вариант развития событий из возможных. Опыт последних лет показывает, что куда чаще объединение приводит к плачевным результатам. В том числе, к сокращению штатов творческих работников и увеличению административного аппарата.

Мы начали работу с юристами, но мы не успели это сделать, потому то начался взрыв

Худрук Александринки Валерий Фокин не считает, что чей-то негативный опыт должен остановить соединение двух театров. Он верит, что это будет успешный проект:

– Идея создания национальной сцены очень важна. Есть опыт работы с классикой на одной и на другой сцене. Этот опыт надо аккумулировать и развивать. Сегодня при размытости многих вещей, в том числе, духовных и профессиональных, определение высоких планок – это важнейший приоритет. Другое дело, что мы не подготовили вопрос. Мы его не обсудили. Моя поездка в Ярославль это подтвердила. Очень много недоумений. Очень много непониманий. Надо было обсуждать вопросы сохранения брендов двух театров, юридической и творческой независимости, и прочее, и прочее. Мы начали такую работу с юристами, но мы не успели это сделать, потому-то начался взрыв. Поэтому пришлось откручивать все назад. Сейчас мы занимаемся тем, что общаемся с людьми и все им объясняем.

Сейчас четыре театра (я не буду их называть) изъявили желание присоединиться к Александринскому театру. Я говорю – вы что делаете? Зачем? Какое присоединение? Это невозможное дело! Разговор о соединении может быть только на уровне этих театров. Двух первых, старейших, национальных. Тут всё органично! Наш союз не имел никаких целей, кроме решения художественной задачи, – уверяет Валерий Фокин.