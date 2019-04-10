Россияне назвали размер зарплаты для "достойной жизни"

Для обеспечения достойного, по мнению россиян, уровня жизни в среднем нужно зарабатывать 66 тысяч рублей. Таковы данные исследования Финансового университета при правительстве России, которые публикует "Российская газета".

Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи. Самые скромные запросы у жителей Читы - 50 тысяч рублей, отмечают авторы исследования.

В ходе опроса также был определен набор благ, составляющих стандарт качества жизни для россиян. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и образование, полноценное питание, занятия спортом, посещение театров, выставок, интересная работа, путешествия, в том числе за границу.

Почти четверть респондентов заявили, что уже добились достойного уровня дохода, пятая часть рассчитывает приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48 проентов участников опроса считают, что никогда его не достигнут.

В начале апреля РБК со ссылкой на исследование Росстата сообщило, что российской семье, чтобы свести концы с концами, требуется минимальный доход в в размере 58 с половиной тысяч рублей. При этом почти 80 процентов семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. Так, например, приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может более трети семей. У 11 процентов семей нет возможности покупать жизненно необходимые лекарства. Пятая часть не имеет возможности употреблять фрукты в любое время года, отмечают авторы исследования Росстата.

В Кремле назвали эти исследования скорее академическими, чем прикладными.

В России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей. Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться снижения уровня бедности.