В Хакасии сотрудников колонии судят за пытки и изнасилования

Обвинение требует назначить троим сотрудникам исправительной колонии номер 33 в Хакасии в общей сложности 34 года лишения свободы за пытки и издевательства над осуждёнными. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на адвоката Наталью Монс.

Начальник единого помещения камерного типа ИК-33 Евгений Чичинин и двое его подчиненных – Дмитрий Золотухин и Илья Васильев – вины не признают. 18 апреля им предстоит выступить с последним словом.

По версии следствия, от действий обвиняемых в 2016 пострадали два человека. Требуя отказаться от услуг адвоката и жалоб омбудсмену, сотрудники колонии неоднократно избивали осуждённых, а также насиловали одного из них резиновой палкой.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о превышении полномочий, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера, уточняет "Зона права".