ЕСПЧ: заключённых перевозят по России в пыточных условиях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал условия транспортировки заключённых в России пыточными. Такой вердикт суд в Страсбурге вынес на этой неделе по жалобе шести заявителей, которым присудили компенсацию на общую сумму 20 тысяч евро.

Само постановление является пилотным – суд выносит его, когда скопилось много однотипных жалоб, на примере которых выявлена системная проблема, уточняет "Коммерсантъ".

Постановление ЕСПЧ касается оснащения автозаков и вагонзаков, а также нормативов перевозки в них заключённых. Суд пришёл к выводу, что они нарушают статью 3 европейской Конвенции, запрещающую бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания.

По словам представителя потерпевшей стороны, правозащитника Эрнеста Мезака, каждый год при транспортировке заключённых по железным дорогам третью статью Конвенции нарушают как минимум 220 тысяч раз. Сами конструкции вагонзаков остаются неизменными со времен ГУЛАГа, отметил Мезак со ссылкой на меморандум заявителей, обратившихся в ЕСПЧ.

В российском министерстве юстиции пообещали изучить выводы суда в Страсбурге.

Массовые нарушения в системе ФСИН

О массовых нарушениях в российской системе исполнения наказаний в среду заявил и генеральный прокурор Юрий Чайка, сославшись на данные прошедших проверок. Они выявили случаи незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ФСИН в каждом втором регионе.

По мнению Чайки, причина массовых нарушений – "недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порождённые неэффективным ведомственным контролем ФСИН и её территориальных органов". Генпрокурор заявил, что возбуждено 50 уголовных дел о превышении полномочий.