В Ярославле завели два новых дела о пытках в колонии

Следственное управление возбудило два уголовных дела после публикации новых видеозаписей пыток в ярославской колонии №1, сообщает фонд "Общественный вердикт". По данным правозащитников, в ближайшее время пройдут допросы потерпевших.

В марте "Новая газета" опубликовала новые видео ​издевательств над заключёнными в исправительной колонии №1 Ярославской области.

Записи передали в редакцию юристы "Общественного вердикта". На них запечатлены издевательства над заключённым Павлом У., который освободился летом прошлого года, и Павлом Соколовым. Сообщалось, что он получил тяжёлую травму головы.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано больше 15 сотрудников ФСИН.