Астраханец, который не донес на друга, уехавшего в Сирию, попал под суд

В Астрахани следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который не донес на знакомого, уехавшего воевать в Сирию а стороне джихадистов. Дело направлено в суд, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый (имя которого в сообщении не называется) знал о деятельности знакомого с 2015 года, однако добровольно не сообщил об этом в правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение по статье из так называемого "пакета Яровой" - "Несообщение в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности". Астраханцу грозит штраф до ста тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до года.

Первый приговор по статье о недоносительстве был вынесен в Астрахани в начале февраля 2017 года. Житель города Улубек Гафуров был признан виновным в том, что не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый был членом запрещенной в России и ряде других стран экстремистской группировки "Исламское государство".

В сентябре 2017 года, стало известно, что по той же статье были признаны виновными двое студентов Астраханского медицинского университета. Суд оштрафовал их на 80 тысяч рублей. По данным следствия, они общались с бывшими сокурсниками, которые воевали в рядах исламистов, в том числе в Сирии.

В 2018 году первое подобное дело возбудили в аннексированном Россией Крыму. У крымского татарина, имя которого адвокаты не стали называть, прошли обыски. По версии следствия, он знал о том, что брат его жены находится в Сирии, однако не сообщил в правоохранительные органы и продолжал с ним общение. Его адвокат Эмиль Курбединов назвал дела о недоносительстве "возмутительными".

Статья о недоносительстве входит в так называемый антитеррористический "пакет законов Яровой", который был принят летом 2016 года. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительные работы до одного года либо лишение свободы на тот же срок.