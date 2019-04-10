Венесуэла обвинила США в давлении на своё постпредство при ООН

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США в давлении на венесуэльских дипломатов. Он утверждает, что сотрудникам миссии при ООН запрещают перемещаться за пределами 40-километрового радиуса от здания постпредства.

Кроме этого, как заявляет Монкада, США блокируют счета самого представительства Венесуэлы при ООН. Таким образом, по словам Монкады, США нарушают обязательства принимающей страны. Комментариев по этому поводу со стороны Вашингтона пока нет.

Тем временем СМИ сообщили, что США возобновили поставки нефти из Венесуэлы. Это следует из документов Министерства энергетики страны. В них указано, что в начале апреля Соединённые Штаты в стуки закупали по 139 тысяч баррелей венесуэльской нефти.

Перед этим Вашингтон в течение трёх недель не покупал нефть из Венесуэлы – в конце января США ввели санкции в отношении Каракаса, из-за чего, как писали СМИ, экспорт нефти из страны в Штаты снизился на 40 процентов.

Санкции были введены, чтобы лишить дохода Николаса Мадуро, действующего президента Венесуэлы. Против него выступает лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Он провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США, многие страны Латинской Америки и страны Евросоюза. На стороне Мадуро такие страны как Россия и Китай.