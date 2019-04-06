США ввели новые санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы

Соединённые Штаты в пятницу ввели новые санкции против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которому США и многие их союзники отказывают в легитимности.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, санкции введены против 34 танкеров государственной венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая была включена в санкционный список ранее. Эти танкеры задействованы в поставках венесуэльской нефти за рубеж. Кроме того, введены санкции против двух компаний, которые занимаются поставками венесуэльской нефти на Кубу, и принадлежащего им танкера.

По словам Мнучина, введённые санкции призваны подчеркнуть роль Кубы в поддержке правительства Мадуро. Куба, Россия, Китай, Турция и ряд других стран считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют США, поддержавшие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, во вмешательстве во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс выступая, в том числе, перед представителями венесуэльской диаспоры в Хьюстоне (штат Техас) заявил, что Вашингтон продолжит "использовать все экономические и дипломатические меры, чтобы добиться мирного перехода к демократии" в Венесуэле. По его словам, сейчас главная цель - лишить Мадуро доходов от продажи нефти.

Гуайдо, которого США и ещё несколько десятков стран считают легитимным временным президентом Венесуэлы, ранее заявлял, что на субботу 6 апреля намечена первая фаза так называемой операции "Свобода" - мирного перехвата рычагов власти в стране. Ожидается, что на улицы выйдут как сторонники оппозиции, так и сторонники Мадуро.

На будущей неделе Совет безопасности ООН должен обсудить обостряющийся политический и экономический кризис в Венесуэле.