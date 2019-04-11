СК просит отпустить Калви из СИЗО из-за "социальных связей в Москве"

Ходатайство об изменении меры пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви было подписано следователями ещё 1 апреля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой источники.

По мнению следователей, американский бизнесмен "обладает устойчивыми социальными связями в Москве", имеет постоянное место работы и жительства, занят развитием инвестиционных проектов и оказывает благотворительную помощь различным фондам, пишет издание. Кроме того, следователи указали, что Калви отец троих малолетних детей и у него есть недвижимость в Москве. Всё это, как считает следствие, дает основания для изменения меры пресечения.​

Накануне стало известно, что следствие ходатайствует о переводе главы фонда Baring Vostok под домашний арест. Судебное заседание по изменению меры пресечения Майклу Калви пройдет 11 апреля в Басманном суде Москвы.

В то же время источник Интерфакса утверждает, что следствие просит отправить Калви под домашний арест только до 14 апреля. За это время следователь должен либо вновь обратиться в суд с новым ходатайством о продлении ареста, либо изменить Калви меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, пояснил собеседник агентства.

Майкла Калви задержали 15 февраля. Он помещён под стражу. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает.

Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Десятки известных бизнесменов и политиков выступали поручителями, чтобы Калви освободили из СИЗО.