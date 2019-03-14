Глава ВТБ: арест Майкла Калви негативно влияет на рынок

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что в уголовном деле, заведённом на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, можно было обойтись без ареста.
Такое заявление он сделал после закрытой встречи членов Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом Владимиром Путиным – она состоялась в среду в Москве.
"Нахождение в СИЗО, тем более, на такой длительный срок без решения суда – это абсолютно неправильная вещь", - сказал Костин. По его мнению, "вполне можно было оставить Калви на свободе для выяснения всех обстоятельств".
Глава ВТБ отметил, что у Калви "действительно хорошая репутация", а обстоятельства его дела до конца не транспарентны для бизнеса, "вызывают много вопросов", что "негативно влияет на рынок и инвестиционный климат".
"У бизнеса нет однозначной ясности, что человек виновен", - подчеркнул банкир, добавив, что "нельзя использовать уголовную практику, если речь идет о хозяйственном споре".
При этом участвовавшие во встрече с Путиным бизнесмены свидетельствуют, что вопрос ареста основателя Baring Vostok напрямую на ней не поднимался. На встрече в целом затрагивались проблемы судебного преследования предпринимателей и их правовой защиты. Андрей Костин подтвердил, что "какие-то конкретные случаи не упоминались", но отметил, при этом, что "все знают, о чём идёт речь".
- Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. Вместе с ним были задержаны пять его предполагаемых сообщников: партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян, партнёр фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Все они были помещены судом под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
- По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему, благодаря которой из банка "Восточный" было похищено 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен обвинения отверг. Он связал свой арест с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров "Восточного" Шерзодом Юсуповым и ещё одним акционером банка Артёмом Аветисяном.
- За освобождение предпринимателя высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож и ряд интернет-предпринимателей. Против выступил банкир Владислав Тепляшин, признанный потерпевшим по делу Baring Vostok. "Мы считаем, что Калви совершил именно мошенничество", –заявили представители Тепляшина в суде.
- Позднее фонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его "взять под личный контроль" уголовное дело в отношении Калви. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в дело вмешиваться не будет. При этом в Кремле отметили, что главе государства докладывают обо всех обращениях по делу Калви. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что Путин считает преследование основателя Baring Vostok оправданным.
- 28 февраля, выступая на заседании коллегии МВД России, Путин, не называя фамилию Калви, заявил, что "предприниматели в значительной степени сами виноваты, они приходят, жалуются друг на друга, а мы обязаны в силу действующих законов так или иначе на это реагировать"
- Baring Vostok – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад и с момента создания привлёк более 3,7 миллиардов долларов, инвестировав их более чем в 80 проектов в России. Среди них – "Яндекс", Ozon, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.
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