Глава ВТБ: арест Майкла Калви негативно влияет на рынок

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что в уголовном деле, заведённом на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, можно было обойтись без ареста.

Такое заявление он сделал после закрытой встречи членов Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом Владимиром Путиным – она состоялась в среду в Москве.

"Нахождение в СИЗО, тем более, на такой длительный срок без решения суда – это абсолютно неправильная вещь", - сказал Костин. По его мнению, "вполне можно было оставить Калви на свободе для выяснения всех обстоятельств".

Глава ВТБ отметил, что у Калви "действительно хорошая репутация", а обстоятельства его дела до конца не транспарентны для бизнеса, "вызывают много вопросов", что "негативно влияет на рынок и инвестиционный климат".

"У бизнеса нет однозначной ясности, что человек виновен", - подчеркнул банкир, добавив, что "нельзя использовать уголовную практику, если речь идет о хозяйственном споре".

При этом участвовавшие во встрече с Путиным бизнесмены свидетельствуют, что вопрос ареста основателя Baring Vostok напрямую на ней не поднимался. На встрече в целом затрагивались проблемы судебного преследования предпринимателей и их правовой защиты. Андрей Костин подтвердил, что "какие-то конкретные случаи не упоминались", но отметил, при этом, что "все знают, о чём идёт речь".