Следствие просит перевести Майкла Калви под домашний арест

Следствие ходатайствует о переводе главы фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы. Суд рассмотрит ходатайство в четверг, 11 апреля.
Baring Vostok – крупнейшей фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Он участвовал в финансировании большинства успешных российских интернет-стартапов. Его основатель Майкл Калви обвиняется в мошенничестве.
В марте газета Financial Times сообщала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум в связи с арестом предпринимателя.
За освобождение Калви высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и ряд руководителей интернет-компаний. Против его ареста высказался глава банка ВТБ Андрей Костин. Накануне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Калви может быть переведён под домашний арест.
- Майкла Калви задержали 15 февраля. Он помещён под стражу. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает.
- Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.
- Также следствие просит смягчить меру пресечения советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, проходящему по тому же уголовному делу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.