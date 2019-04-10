Следствие просит перевести Майкла Калви под домашний арест

Следствие ходатайствует о переводе главы фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы. Суд рассмотрит ходатайство в четверг, 11 апреля.

Baring Vostok – крупнейшей фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Он участвовал в финансировании большинства успешных российских интернет-стартапов. Его основатель Майкл Калви обвиняется в мошенничестве.

В марте газета Financial Times сообщала, что руководители крупных американских компаний могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум в связи с арестом предпринимателя.

За освобождение Калви высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и ряд руководителей интернет-компаний. Против его ареста высказался глава банка ВТБ Андрей Костин. Накануне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Калви может быть переведён под домашний арест.