Депутаты от КПРФ хотят наказывать чиновников за оскорбление граждан

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий ввести штрафы в размере до полумиллиона рублей для чиновников любого ранга за оскорбительные высказывания в отношении граждан.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что презрительное отношение и публичные оскорбления представителей исполнительной и законодательной власти в адрес народа и, особенно социально незащищенных слоёв населения, стали в последнее время привычным для России явлением.

Как полагают депутаты от КПРФ, принятие предлагаемых поправок в Кодекс об административных правонарушениях станет дополнительным правовым инструментом для сбалансированного применения вступившего в законную силу закона о наказании за оскорбление власти. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты.

Ранее с предложением принять закон о наказании представителей власти за неуважение к гражданам выступил депутат Законодательного собрания Псковской области Лев Шлосберг.