Госдума приняла во втором чтении закон об изоляции Рунета

Государственная дума в четверг приняла во втором чтении законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. 12 февраля он был принят в первом чтении. Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.​ Координировать работу системы должен Роскомнадзор.

В Госдуме утверждают, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В России прошли акции протеста против инициативы властей.

В конце марта стало известно, что на так называемый суверенный Рунет может быть потрачено 30 миллиардов рублей.