Совет Федерации предложил оплатить изоляцию Рунета от остального интернета из федерального бюджета. Такая поправка внесена ко второму чтению законопроекта о строительстве суверенного сегмента сети, рассказала РБК соавтор документа сенатор Людмила Бокова.
Установка и поддержка оборудования, необходимого для строительства изолированной сети, должна быть оплачена не операторами связи, а государством, заявила Бокова на совещании в Совете Федерации. Это должно защитить интернет-провайдеров от дополнительных затрат на поддержание функционирования сети.
По оценке одного из авторов документа, сенатора Андрея Клишаса, на реализацию законопроекта по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, но признала, что это очень приблизительная оценка. При этом в финансово-экономическом обосновании их законопроекта сказано, что документ не потребует трат бюджетных денег.
- Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.
- Законопроект вызвал резкую критику в СМИ, социальных сетях и от некоторых участников телекоммуникационного рынка, опасающихся, что автономная сеть создаст возможности государству для тотальной цензуры в интернет-пространстве.
- 9 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против законопроекта. В Москве согласованный митинг за свободу интернета собрал более 15 тысяч человек.
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