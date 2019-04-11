Роскомнадзор заблокировал ярославское издание "Яркуб"

Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов ярославское издание "Яркуб". Решение о блокировке регулятор принял 9 апреля. Поводом для блокировки, как сообщила Радио Свобода редактор "Якуба" Марина Седнева, стала опубликованная в прошлом году новость о возможной попытке суицида подростка с аутизмом.

При этом несколько дней назад "Яркуб" отказался удалить по требованию ведомства новость о нецензурном граффити про президента Владимира Путина, и в издании опасаются, что истинной причиной действий Роскомнадзора было именно это.

"Яркуб" скрыл текст новости, внесённой в реестр. Однако издание по-прежнему не знает, поможет ли это избежать блокировки всего сайта.

По данным ярославского СМИ, вечером 10 апреля редакция получила уведомление от хостинга об ограничительных мерах Роскомнадзора, однако без соответствующих документов с разъяснением причин блокировки. Сам регулятор, утверждает издание, не присылал уведомление с описанием конкретных претензий. "Пока мы не видели оснований для блокировки, трудно говорить о том, насколько они имеют почву под собой. Однако нам тревожно думать, что Роскомнадзор грубо цепляется и ищет повод из мести за нашу позицию, касающуюся материала о надписи про Путина на стене УМВД", — написала Седнева в фейсбуке.

Об оскорбительном граффити на здании регионального управления МВД написали ярославские СМИ, после чего к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщения о надписи на основании нового закона "о неуважении к власти". При этом в Генпрокуратуре отрицают, что обращались в Роскомнадзор.

Не менее пяти ярославских изданий удалили новости о граффити, "Яркуб" отказался это сделать, посчитав требование властей цензурой.