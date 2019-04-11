СМИ: Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы

Компания Telegram запустила закрытое тестирование своей блокчейн-платформы TON. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Тестами занимаются российские и иностранные команды.

Собеседники газеты рассказали, что первые тесты показали "крайне высокую скорость транзакций". Конкретные показатели работы платформы пока не раскрываются.

О создании Telegram блокчейн-платформы TON, стало известно в мае 2018 года, однако сроки её запуска неоднократно переносились. На этот проект компания Павла Дурова привлекла более полутора миллиардов долларов.

Летом Telegram объявил о первом этапе внедрения TON - Telegram Passport. Программа позволяет пользователям мессенджера загружать свои документы для дальнейшей авторизации на сайтах. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram.

С весны прошлого года Telegram начали блокировать в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. СМИ сообщали, что настоящей причиной для блокировки могли быть планы Дурова запустить криптовалюту Gram на основе мессенджера.

Блокчейн – база данных, у которой нет единого центра хранения и управления этими данными. Все данные распределены на компьютерах каждого пользователя. Каждое изменение в базе данных навсегда фиксируется, изменить задним числом эти данные невозможно.