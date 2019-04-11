Кинокритик Долин ушёл с ВГТРК после "лживого" репортажа "России-24"

Кинокритик Антон Долин ушёл из ВГТРК, обвинив телеканал "Россия-24", входящий в холдинг, в подготовке "лживого и гнусного", по его словам, репортажа о нём и его семье.

Долин написал в фейсбуке, что в четверг провёл последний эфир на радиостанции "Маяк". По словам Долина, на "Маяке" и радио "Вести FM" он вёл программы, посвящённые кино, более 10 лет.

По словам кинокритика, он не согласен с редакционной политикой холдинга, но уволился не из-за этого, а из-за репортажа. "Хотя радиостанции ВГТРК не имеют прямого отношения к телеканалам, сути это не меняет. В холдинге, позволившем себе такое, я работать не могу и не буду" - написал Долин.

В репортаже "России-24" утверждалось, что Долин раскритиковал фильм "Балканский рубеж", не досмотрев его до конца, и был сделан намёк, что критика российского фильма со стороны Долина была связана с попыткой поддержать другой фильм - "Закатать в асфальт" другой прокатной компании, в руководстве которой якобы работает жена Долина. На самом деле, она работает в другой кинопрокатной компании.

Сюжет основывался на сетевом споре Долина с кинокритиком Дмитрием Бавыриным. Антон Долин отвергает предположение о том, что критиковал "Балканский рубеж" в корыстных целях.