Британская полиция: Ассанж арестован по запросу США

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне не только по обвинению в нарушении условий залога, но и на основании запроса об экстрадиции в США. Это подтвердила британская полиция, отметив, что Ассанжа в Соединённых Штатах обвиняют "в преступлении, связанном с компьютерными технологиями". Какие-либо иные подробности пока не известны. Существование запроса об экстрадиции в связи с публикацией WikiLeaks конфиденциальных документов американских ведомств предполагалось - в нём был убеждён и сам Ассанж - однако официально о нём ранее не сообщалось.

Пока неясно, какие конкретно обвинения выдвинуты против Ассанжа в США и включают ли они, в частности, участие WikiLeaks во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Сайт публиковал взломанную переписку национального комитета Демократической партии, добытую, как утверждается, российскими хакерами (что в WikiLeaks отрицают).

Ассанж был арестован в четверг в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил с 2012 года, когда получил убежище в латиноамериканской стране. Ассанж не мог покинуть посольство, поскольку в Британии был выдан ордер на его арест в связи с нарушением им условий освобождения под залог по делу об экстрадиции в Швецию. С тех пор уголовное дело в Швеции против Ассанжа закрыли, однако британский ордер оставался в силе. Полицейские силой вынесли Ассанжа из посольство и усадили в автомобиль. Впоследствии основателя WikiLeaks отвезли в суд, который, очевидно, примет решение о мере пресечения.

Эквадорские власти в четверг пригласили британских полицейских в посольство, приняв решение лишить Ассанжа политического убежища в стране. Министр внутренних дел Эквадора заявил, что основатель WikiLeaks вмешивался в её дела. По словам министра, Ассанж был связан с двумя "российскими хакерами", которые жили в Эквадоре.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что арест Ассанжа показывает, что "никто не стоит выше закона". Британские представители говорят, что вопрос о виновности Ассанжа должен решить суд.

Ряд представителей левых европейских партий и журналистов осудили арест Ассанжа и призвали не экстрадировать его в США. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что британские власти обещали не выдавать его в страну, где ему грозит смертная казнь. В США смертная казнь применяется, однако неясно, может ли она грозить Ассанжу по тем статьям, по которым он обвиняется.