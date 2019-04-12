Генерал Сердюков возглавил российскую группировку в Сирии

Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который до последнего времени командовал военно-воздушными войсками. Об этом сообщает " Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников. В Министерстве обороны информацию не подтвердили.

Сердюков сменил на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина. По словам собеседников газеты, в Сирии у Сердюкова будет конкретная задача: договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. Часть территории там сейчас занимают силы джихадистов. При этом источники "Коммерсанта" подчеркивают, что ни о каком штурме Идлиба, который по-прежнему не подчиняется правительству Башара Асада, речь не идет.

По данным СМИ, Сердюков руководил спецоперацией в Крыму весной 2014 года, когда полуостров был аннексирован Россией. В 2016 году он возглавил Воздушно-десантные войска.

Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария, в которой он получил травму позвоночника. Ему потребовалась длительная реабилитация.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. Весной следующего года Владимир Путин распорядился вывести основную часть российских войск после "успешного выполнения задач", а в конце 2017 года издал приказ о выводе войск из Сирии. По официальным данным, сейчас там базируется постоянная группировка с гарнизонами в Хмеймиме и Тартусе.

По официальным данным Минобороны РФ, во время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли немногим более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям. В это число не входят потери среди российских наемников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали независимые СМИ.