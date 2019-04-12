Три процента жителей России оказались владельцами около 90 процентов всех финансовых активов, вкладов и наличных денег в стране. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Высшей школы экономики и Внешэкономбанка. В нём рассматриваются данные прошлого года.

Доля сбережений и активов богатейших жителей страны растёт несмотря на снижение их средних доходов. Самым малообеспеченным 20 процентам населения в прошлом году принадлежало только 6 процентов всех финансовых активов, 4 процента депозитов и 5 процентов наличных сбережений.

По данным другого исследования, который проводил банк Credit Suisse, в 2018 году в руках 10 процентах самых состоятельных россиян оказалось 82 процента всех богатств страны. За год в России стало на 30 процентов больше долларовых миллионеров. По показателю концентрации богатства (а значит — социального неравенства) Россия заметно опережает многие крупные страны, отмечал цитировавший исследование журнал Forbes.