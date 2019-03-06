Треть российских миллионеров думают об эмиграции

Треть российских долларовых миллионеров думают об эмиграции, у 80 процентов уже есть или они планируют получить паспорт другого государства. Такие утверждения содержатся в международном исследовании о мультимиллионерах The Wealth Report 2019 от международного агентства недвижимости Knight Frank. Исследование цитирует в своём материале издание The Bell.

Самыми привлекательными направлениями для эмиграции миллионеры называют Соединённые Штаты, Испанию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Италию и Австрию.

По подсчётам авторов исследования, всего в России живут 163 000 миллионеров и 1500 мультимиллионеров, чьё состояние оценивается больше чем в 30 миллионов долларов. По этому показателю России входит в пятёрку стран мира. По прогнозам Knight Frank, через пять лет в России будет проживать на 24 процента мультимиллионеров больше.