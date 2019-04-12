Порошенко после губернатора Одессы уволил и главу Херсонской области

Президент Украины Пётр Порошенко уволил главу Херсонской области Андрея Гордеева. Это следует из указа, опубликованного на сайте главы государства. В следующем указе президент Украины назначил замглавы области Дмитрия Бурия новым губернатором Херсона.

На прошлой неделе стало известно, что Андрей Гордеев направил президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Родные херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвиняли его окружение в организации покушения, в результате которого Гандзюк умерла. Сам Гордеев эти обвинения отрицает.

Покушение на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк было совершено в июле 2018 года. Потерпевшую несколько месяцев лечили от ожогов, которые она получила после того, как нападавшие облили её кислотой. Врачам не удалось спасти жизнь активистки, она скончалась в ноябре прошлого года.

В среду Кабмин Украины также одобрил увольнение губернатора соседней Одесской области Максима Степанова. Пётр Порошенко подписал указ о его отставке 6 апреля, но глава области посчитал это решение незаконным, ссылаясь именно на отсутствие представления со стороны Кабмина. В итоге Порошенко аннулировал первый указ, после чего 9 апреля попросил Кабинет министров уволить губернатора. В этот раз Степанов не стал оспаривать это решение, но при этом назвал его "сугубо политическим".

Экс-глава Одесской области ранее заявлял, что его уволили из-за отложения выплат малоимущим пенсионерам. Степанов перенёс выплаты на 22 апреля, назвав назначение пособий "подкупом" перед запланированным на 21 апреля вторым туром выборов. Со своей стороны Пётр Порошенко заявил, что Степанов отложил выплаты специально, чтобы помешать ему в предвыборной кампании.

На прошедшем 31 марта на Украине первом туре президентских выборов победу одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали 30 процентов избирателей, в то время как Порошенко, около 16 процентов. В Одесской и Херсонской областях результат Порошенко был ниже: здесь его поддержали около десяти процентов избирателей, тогда как Зеленского – около 40 процентов проголосовавших.