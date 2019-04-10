Дрейф от Кремля

Как политика Путина влияет на постсоветский мир? Транзит власти в Казахстане, Беларуси, Украине и постепенный уход стран бывшего СНГ из зоны влияния России обсуждают политик Константин Боровой, обозреватель украинской службы Радио Свобода Виталий Портников, политолог Андрей Окара.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 апреля в 19:05.
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