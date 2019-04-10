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Лицом к событию

Дрейф от Кремля

UKRAINE – A campaign billboard portraying candidate Petro Poroshenko and Russia's President Vladimir Putin in Kyiv ahead of the second round of Ukrainian presidential election. Kyiv, April 9, 2019

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Как политика Путина влияет на постсоветский мир? Транзит власти в Казахстане, Беларуси, Украине и постепенный уход стран бывшего СНГ из зоны влияния России обсуждают политик Константин Боровой, обозреватель украинской службы Радио Свобода Виталий Портников, политолог Андрей Окара.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 апреля в 19:05.

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