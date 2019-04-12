Посол США призвал Россию освободить Пола Уилана или доказать его вину

Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву представить доказательства вины американца Пола Уилана или освободить его. Об этом он заявил в интервью Русской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Хантсман подчеркнул, что американская сторона пока не видела никаких доказательств причастности Уилана к вменяемым ему преступлениям.

"Мы только слышали разговоры о шпионаже, но не думаю, что это так. Если бы это было так, я думаю, мы бы уже получили подтверждение и доказательства", – заявил американский посол.

Джон Хантсман рассказал, что каждый день думает о Уилане и его семье, и выразил надежду на то, что американца отпустят как можно скорее.

Комментируя дело главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, посол США назвал его перевод под домашний арест шагом в правильном направлении. Джон Хантсман надеется, что дело Калви будет разрешено как можно быстрее.

Американский посол считает очень тревожными оба случая содержания американских граждан под стражей в России.

Полную версию интервью, которое посол США в России Джон Хантсман дал Русской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа, слушайте 13 апреля в эфире программы Итоги недели.

​