Посол США призвал Россию освободить Пола Уилана или доказать его вину

Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву представить доказательства вины американца Пола Уилана или освободить его. Об этом он заявил в интервью Русской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа. Хантсман подчеркнул, что американская сторона пока не видела никаких доказательств причастности Уилана к вменяемым ему преступлениям.
"Мы только слышали разговоры о шпионаже, но не думаю, что это так. Если бы это было так, я думаю, мы бы уже получили подтверждение и доказательства", – заявил американский посол.
Джон Хантсман рассказал, что каждый день думает о Уилане и его семье, и выразил надежду на то, что американца отпустят как можно скорее.
Комментируя дело главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, посол США назвал его перевод под домашний арест шагом в правильном направлении. Джон Хантсман надеется, что дело Калви будет разрешено как можно быстрее.
Американский посол считает очень тревожными оба случая содержания американских граждан под стражей в России.
Полную версию интервью, которое посол США в России Джон Хантсман дал Русской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа, слушайте 13 апреля в эфире программы Итоги недели.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан, являющийся также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт. Он арестован до 28 мая. В консульском отделе посольства США в Москве заявляли, что всё ещё не получили возможности оказывать арестованному полноценную помощь, так как Уилану пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.
- Майкла Калви задержали 15 февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Он назвал их ложью и связал с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном. В пятницу Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста главе Baring Vostok.
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