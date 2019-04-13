"Нет стимула жить". Кошмар подростка-гея в семье гомофобов

15-летний Александр (имя изменено) живет в одном из городов Северного Кавказа. Пользователи социальной сети в “ВКонтакте” разгласили информацию о гомосексуальной ориентации Александра. После этого побои, оскорбления, угрозы стали частью повседневной реальности подростка.

В интервью Радио Свобода Александр рассказал, что он вынужден из-за аутинга бежать в другой регион России. Настоящие имя и фамилия подростка известны Радио Свобода, но скрыты для безопасности героя.

– 1 июня, в День защиты детей, я сделал себе пирсинг на лице. В нашем городе людей, которые выглядят неформально, считают фриками. Их задирают на улицах и бьют. Я решил рискнуть, так как считаю, что пирсинг это красиво. Дома мама, увидев пирсинг, начала ворчать. В тот день было очень жарко, я плохо себя чувствовал и не запаролил телефон. Мама взяла мой мобильный и прочитала переписку в социальной сети с парнями из ЛГБТ-сообщества. У мамы стало такое выражение лица, будто за ней кто-то гонится с ножом. Она закричала: “Ты что – гей?”. Я ответил "да". Мама накинулась на меня с кулаками, разбила нос и губу. Я схватил рюкзак и выбежал из дома. До вечера я прятался у друга. В это время мне звонили все родственники. Я ответил только бабушке. Она сказала, что любит меня и позвала к себе жить. Когда я пришел к бабушке, она заорала на меня, что я позор семьи. Идти было некуда, поэтому я остался у бабушки на все лето. Она меня не била. Бабушка обращалась со мной, как будто я психбольной. Бабушка говорила, что моя гомосексуальность это временные проблемы и возрастное дурачество. Бабушка обещала, что сделает из меня самого лучшего парня. Она говорила на родном языке (я его понимаю, но бабушка об этом не знает) подругам по телефону, что лучше бы я умер. Слушая эти разговоры, я от отчаяния разбивал кулаки до крови о стену. Бабушка меня почти не выпускала гулять с друзьями. Иногда я все же сбегал. Но однажды бабушка заперла меня в четырех стенах на неделю. Без общения я чувствовал, как схожу с ума. ​

– Вы не предполагали, что родственники будут вести себя подобным образом, когда узнают о вашей гомосексуальности?​

– Я был потрясен, что мои родные такие агрессивные гомофобы. Я думал, что моя мама – умная и добрая. Тем более она работает в сфере образования. Несколько лет назад я спросил маму об отношении к ЛГБТ. Мама ответила, что геи ничего плохого не делают. Я был уверен, что мама сможет принять мою сексуальную ориентацию.​

– Как воспринял эту новость ваш отец?

– Я убежал из дома до того, как отец узнал. Трудно спокойно говорить об отце. Он пьет и бьет мою маму. Когда мне было 13 лет, я попытался вступиться за маму. Я накричал на отца, чтобы он прекратил избивать ее. Отец набросился на меня. Я спрятался в ванной. Отец вышиб дверь и ударил меня. Я не доверяю отцу и боюсь его. Но и жалею: его тоже в детстве били.

Я был потрясен тем, что мои родные такие агрессивные гомофобы

​– Кто вас поддерживал после того, как вы ушли из дома?

– У меня много друзей среди ЛГБТ-сообщества нашего города. В этом городе полно гопников, поэтому мы, ЛГБТ, держимся вместе и помогаем друг другу. Гомофобы вычисляют ЛГБТ через соцсети, а потом начинают травлю. Так произошло и со мной. Мои друзья сделали фотографию с радужным флагом (меня на ней не было), и каким-то образом она появилась в самом популярном паблике нашего города. В комментариях к посту гомофобы разместили фотографию, на которой я целуюсь с парнем.

– Как эта фотография оказалась у гомофобов?

Я получил сотрясение мозга, потому что меня подкидывали и ударяли головой об асфальт, затем били ногами

​– Мы с друзьями гуляли по заброшке и я поцеловался с мальчиком. Девочка из нашей компании сфотографировала поцелуй. Видимо, аккаунт девочки взломали и нашли фото. В комментариях к фотографии гомофобы выложили номер моего телефона и домашний адрес. Получилось, что все гопники города узнали меня в лицо. Да и вообще все жители, потому что сплетни по нашей местности расползаются на раз-два. Начался кошмар. Мне постоянно звонили и угрожали разные люди. Вскоре после аутинга три девочки, парень и я вышли погулять. На нас напали несколько гомофобов. Меня и парня избили. Я получил сотрясение мозга, потому что меня подкидывали и ударяли головой об асфальт, затем били ногами. Все это происходило в людном месте, рядом с торговым центром. Я просил прохожих помочь. Но гомофобы объясняли случайным зрителям, что бьют геев. Прохожие шли мимо. Некоторые из них одобряли происходящее. Я вернулся домой измученный и грязный. Бабушке сказал, что упал, когда прыгал с заброшенного здания. Она и глазом не моргнула. В другой раз я с подругой пошел в скейтпарк. Там меня опять избили. Я стал бояться выходить из дома. Я опасался каждого человека. Мне казалось, что любой может наброситься на меня. Я купил для самозащиты перцовый баллончик. В сентябре бабушка выпроводила меня к родителям. Мама сделала вид, что ничего не произошло. Бабушка убедила родителей в том, что моя ориентация скоро пройдет. Я понял, что мне надо притворяться, чтобы выжить. Я сказал маме, что у меня есть девушка. На телефон и в мессенджеры продолжали приходить угрозы: “Ты должен сдохнуть”, “Мы тебя грохнем”, “Покрошим тебя на части”. Началась учеба, но в школе все только обо мне и сплетничали. Фотографию с поцелуем кто-то прислал моей маме. Она горько плакала и желала мне смерти. Мама кричала, что такие, как я, отравляют наше общество. Я попросил у мамы разрешения уехать в другой город. Она сказала, что не отпустит меня.

​– Как вели себя ваши одноклассники?

​– Вскоре после начала занятий, на перемене, одноклассница сказала, что парни вызывают меня в мужской туалет на разговор. Я знал, что там постоянно дерутся и выясняют отношения. Я сбежал из школы, так как я не животное, чтобы разрешать себя бить. В этот день я встретился в центре города с моим парнем. К нам подошли два бугая из нашей школы: один – мой одноклассник, второй – выпускник. Мы побежали от них. Я успел спрятаться в магазине. Моего парня поймали около входа. Я попросил продавцов о помощи. Они завели внутрь моего парня, а гомофобам сказали отстать от нас. Гомофобы собрали около магазина толпу друзей. Я вызвал полицию. Полицейские приехали и приняли у меня заявление на одноклассника. Его оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте. Он потом извинялся передо мной и просил, чтобы я забрал заявление.

​– Что в этой ситуации делали учителя и администрация школы?

– Начальство школы стало требовать, чтобы я постригся. Хотя у меня не очень длинные волосы, чуть ниже уровня глаз. Я не собирался стричься, потому что моя прическа – это мое личное дело. В марте я пришел после школы домой. Отец стоял во дворе дома и, увидев меня, заорал: “Постриги это дерьмо, пидорас, иначе я разобью твою морду”. Я опять понял, что нужно бежать. Я сложил в рюкзак дипломы, которые получил за победы в научных конкурсах для школьников, фотоаппарат, деньги и документы. Отцу я объяснил, что иду в парикмахерскую. Он захотел обыскать мой рюкзак. В нем была моя любимая одежда: розовый свитер, куртка со значками и белое худи. Я знал, что отец порвет вещи, когда их увидит. Я запретил отцу обыскивать рюкзак. Отец разозлился и побежал на меня. Я – маленький и худой, а отец – крупный и сильный. Я испугался и брызнул отцу в лицо из баллончика. Я бежал по нашему городу, плакал и думал, что у меня уже никогда не будет спокойной жизни. В этот момент позвонила бабушка и сказала, что я могу к ней прийти. Сейчас я вновь живу у бабушки и она снова запирает меня дома. Однажды к нам приехали дядя и тетя (они тоже работают в сфере образования). Родственники обзывали меня пидорасом. Тетя говорила, что в школе у меня нет никакого авторитета. Бабушка попросила их замолчать. Она заступалась за меня перед родственниками, но подругам опять по телефону рассказывала, какой я плохой. Приходила мама вся в слезах. Она сказала, что папа вытащил из стеклянной рамки мою детскую фотографию, порвал ее, а рамку разбил. Мама убежала от отца. Некоторое время она и младшая сестра жили у бабушки. Затем отец пришел за ними, чтобы забрать домой. Увидев отца, я быстро в домашней одежде выбежал на улицу. Я ждал на холоде, когда отец покинет дом бабушки

– Вы пытались воззвать к разуму родителей?

​– Родственники верят в стереотипы, что геи это ненормальные люди, которые бегают голыми по улицам. Бабушка считает, что гомосексуальность это ерунда какая-то и баловство. Родных невозможно переубедить. С ними на тему ЛГБТ нельзя спокойно разговаривать. В этом плане все безнадежно. В марте я все чаще думал, что у меня нет стимула жить. Весной прошлого года, в мой день рождения, мама нашла в рюкзаке контрацептивы и ударила меня. Я выбежал из дома, нашел безлюдное место и порезал себя перочинным ножом. Я не планировал убить себя. Мне лишь хотелось, чтобы физическая боль заглушила ярость и отчаяние. Мама в этот день даже не заметила, что случилось. Через несколько недель, она спросила, почему у меня шрамы на руках. Я объяснил. “Ну и дурак”, – сказала мама. Когда я думаю о суициде, то вспоминаю, через что мне пришлось пройти. Но я буду жить и не дам себя сломить. У меня нет проблем с принятием своей сексуальности. В детстве я пытался в интернете найти лекарство от гомосексуализма, гадалок и врачей, которые могут меня изменить. Но однажды я посмотрел на свое отражение в зеркале и решил, что буду любить себя таким, какой я есть. Мне столько всего пришлось пережить, что иногда я чувствую себя стариком, хотя мне еще нет 16-ти. Не хочу чтобы мой опыт сопротивления прошел даром. Когда я буду в безопасности, то заведу блог и буду рассказывать о гомофобии, чтобы другие подростки, особенно живущие на Кавказе, не чувствовали себя одинокими и никому не нужными.

Мне столько всего пришлось пережить, что иногда я чувствую себя стариком, хоть мне еще нет 16-ти

​– Вы пытаетесь найти помощь?

– Я написал в интернет-группу поддержки подростков-ЛГБТ “Дети-404”, которую создала Елена Климова. Администратор опубликовал мою историю, и я получил много слов поддержки. Со мной связались волонтеры правозащитной организации. Я обязательно уеду в другой город, даже если надо будет лишить родительских прав мать и отца. У меня есть запись угроз, которые кричал отец, и скриншоты переписки с мамой, где она желает мне смерти. Да, это радикальная мера, но у меня нет выбора. Я не понимаю, почему родители не дают мне тихо и мирно начать новую жизнь в другом городе подальше от всех родственников. Я уже нашел в другом городе работу и друзей. Больше всего меня сейчас беспокоят мысли о том, как мама и бабушка будут жить без меня. Я ненавижу себя за то, что продолжаю их любить вопреки всему. Мне жаль, что мама не нашла в себе силы встать на мою сторону. Однажды спустя много лет я прийду к маме и скажу: "Я тебя все равно люблю, несмотря на то, сколько боли ты мне причинила".