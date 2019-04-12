В Ленинградской области рабочие протестуют против закрытия завода Ford

На акцию протеста в пятницу вышли работники завода Ford в Ленинградской области, потребовав пересмотреть условия увольнения. В начале апреля компания объявила о прекращении производства автомобилей в России и представила план увольнения персонала.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя профсоюзной организации Ford Михаила Сергеева, в акции приняли участие около 200 человек. По словам главы профсоюза, никто из руководства компании не вышел к протестующим.

Главное требование протестующих — выплатить увольняемым работникам 24 оклада, а не как официально предложило руководство компании, от 5,5 до 12 зарплат. Сергеев рассказал, что работникам предлагается заключить соглашение, которое гарантирует выплату только трех средних месячных окладов. Остальная часть компенсации должна зависеть от выполнения плана, отсутствия дисциплинарных взысканий и пропусков из-за болезни.

8 апреля на предприятии началась итальянская забастовка, которую профсоюз не собирается прекращать до того, как будут выполнены требования. Если решение руководства не изменится, работники планируют начать полномасштабную забастовку с остановкой конвейера. Однако по словам Михаила Сергеева, коллектив завода пока не готов на это пойти.

В конце марта компания Ford объявила о прекращении производства легковых машин в российских заводах. Фирма объяснила своё решение низким уровнем продаж в России. В связи с этим в стране будут закрыты три из четырех предприятий Ford. Прекратят работу заводы во Всеволожске и Набережных Челнах и моторный завод в Елабуге. В последнем городе продолжит работу завод, на котором производятся коммерческие легковые автомобили моделей Kuga и Explorer.