Порошенко намерен прийти на стадион 14 апреля - без Зеленского

Президент Украины Пётр Порошенко намерен в воскресенье прийти на стадион "Олимпийский" в Киеве - несмотря на то, что его соперник по второму туру президентских выборов Владимир Зеленский отказался в этот день от дебатов на стадионе, предложив Порошенко прийти на стадион 19 апреля.

На сайте президента Украины появилось сообщение о предстоящем посещении "Олимпийского". Открыта аккредитация для журналистов.

Порошенко и Зеленский в четверг поспорили о месте и времени проведения дебатов в прямом эфире телеканала "1+1". Порошенко лично пришёл в студию, а Зеленский разговаривал с ним по телефону из Парижа. Президент Украины пригласил своего соперника на дебаты на стадион 14 апреля. Зеленский же сказал, что они ранее договорились на другую дату - 19 апреля, когда должны пройти предусмотренные законом официальные дебаты кандидатов. Зеленский не стал слушать возражения оппонента и повесил трубку.

Шоумен Владимир Зеленский в первом туре значительно опередил Петра Порошенко. После первого тура он записал видео, в котором призвал Порошенко прийти на дебаты на стадион - но не назвал дату. Президент согласился и пригласил Зеленского на "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский же настаивает, что имел в виду 19 апреля.

В пресс-слежбе "Олимпийского" заявляют, что готовы к проведению дебатов 19 апреля. При этом подчёркивается, что это будут не официальные дебаты, поскольку те согласно постановлению Центризбиркома должны пройти в студии Общественного телевидения. В штабе Порошенко ранее заявляли, что 19 числа президент намерен прийти именно туда. Таким образом, по-прежнему неясно, смогут ли кандидаты встретиться в одно время в одном месте.

Занявшая третье место в третьем туре выборов Юлия Тимошенко накануне записала обращение к Зеленскому и Порошенко, в котором призвала их не унижать достоинство президентского поста. Именно так, по мнению лидера "Батькивщины", можно охарактеризовать последние события.

Накануне и Зеленского, и Порошенко принял в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщается, с обоими кандидатами он обсуждал поддержку Украины и пути прекращения конфликта в Донбассе.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.